鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估下修至4.43元，預估目標價為165.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對額外空間倉儲(EXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.54元下修至4.43元，其中最高估值4.83元，最低估值4.3元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.83(4.83)
|5.07
|5.5
|5.83
|最低值
|4.3(4.3)
|4.42
|4.92
|5.83
|平均值
|4.5(4.53)
|4.79
|5.31
|5.83
|中位數
|4.43(4.54)
|4.89
|5.41
|5.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36.04億
|38.50億
|37.95億
|39.93億
|最低值
|32.09億
|33.55億
|28.12億
|39.93億
|平均值
|33.61億
|35.08億
|35.28億
|39.93億
|中位數
|33.37億
|34.80億
|37.22億
|39.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.71
|6.19
|6.41
|4.74
|4.03
|營業收入
|13.56億
|15.77億
|19.24億
|25.60億
|32.57億
詳細資訊請看美股內頁：
額外空間倉儲(EXR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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