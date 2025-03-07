search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估下修至4.43元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-07 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對額外空間倉儲(EXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.54元下修至4.43元，其中最高估值4.83元，最低估值4.3元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.83(4.83)5.075.55.83
最低值4.3(4.3)4.424.925.83
平均值4.5(4.53)4.795.315.83
中位數4.43(4.54)4.895.415.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值36.04億38.50億37.95億39.93億
最低值32.09億33.55億28.12億39.93億
平均值33.61億35.08億35.28億39.93億
中位數33.37億34.80億37.22億39.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.716.196.414.744.03
營業收入13.56億15.77億19.24億25.60億32.57億

詳細資訊請看美股內頁：
額外空間倉儲(EXR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXR

相關行情

台股首頁我要存股
額外空間倉儲155.05-1.30%

延伸閱讀


Empty