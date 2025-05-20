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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gap, Inc.GAP-US的目標價調升至26元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Gap, Inc.(GAP-US)提出目標價估值：中位數由25元上修至26元，調升幅度4%。其中最高估值31元，最低估值19元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Gap, Inc.評價：積極樂觀11位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Gap, Inc.今(20日)收盤價為27.96元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲2.04%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股GAP市場預估目標價

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Gap, Inc.27.96+2.08%

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