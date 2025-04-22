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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gap, Inc.GAP-US的目標價調降至25元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:17


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Gap, Inc.(GAP-US)提出目標價估值：中位數由26元下修至25元，調降幅度3.85%。其中最高估值33元，最低估值19元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Gap, Inc.評價：積極樂觀12位、保持中立8位、保守悲觀0位。

Gap, Inc.今(22日)收盤價為19.09元。近5日股價下跌3.85%，標普指數下跌4.58%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GAP市場預估目標價

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Gap, Inc.19.09-0.21%

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