鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德(BN-US)EPS預估上修至3.68元，預估目標價為67.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對布魯克菲爾德(BN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.59元上修至3.68元，其中最高估值4.32元，最低估值3.45元，預估目標價為67.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.32(4.32)
|4.96
|5.73
|最低值
|3.45(3.45)
|3.86
|4.97
|平均值
|3.78(3.76)
|4.43
|5.32
|中位數
|3.68(3.59)
|4.52
|5.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|70.33億
|78.07億
|87.95億
|最低值
|58.21億
|66.82億
|87.95億
|平均值
|64.27億
|72.45億
|87.95億
|中位數
|64.27億
|72.45億
|87.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.18
|2.48
|1.22
|0.62
|0.31
|營業收入
|635.37億
|788.30億
|943.63億
|1,024.25億
|872.53億
詳細資訊請看美股內頁：
布魯克菲爾德(BN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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