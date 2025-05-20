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鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德(BN-US)EPS預估上修至3.68元，預估目標價為67.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對布魯克菲爾德(BN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.59元上修至3.68元，其中最高估值4.32元，最低估值3.45元，預估目標價為67.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.32(4.32)4.965.73
最低值3.45(3.45)3.864.97
平均值3.78(3.76)4.435.32
中位數3.68(3.59)4.525.25


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值70.33億78.07億87.95億
最低值58.21億66.82億87.95億
平均值64.27億72.45億87.95億
中位數64.27億72.45億87.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.182.481.220.620.31
營業收入635.37億788.30億943.63億1,024.25億872.53億

詳細資訊請看美股內頁：
布魯克菲爾德(BN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBN

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