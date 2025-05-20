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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake CorporationWLK-US的目標價調降至97元，幅度約3%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)提出目標價估值：中位數由100元下修至97元，調降幅度3%。其中最高估值120元，最低估值76元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Westlake Corporation評價：積極樂觀11位、保持中立10位、保守悲觀0位。

Westlake Corporation今(20日)收盤價為79.94元。近5日股價下跌3%，標普指數上漲2.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股WLK市場預估目標價

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Westlake Corporation79.94-2.57%

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