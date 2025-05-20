鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至2.38元，預估目標價為99.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.45元下修至2.38元，其中最高估值4.81元，最低估值0.61元，預估目標價為99.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.81(4.81)
|7.95
|9.36
|最低值
|0.61(0.61)
|3.26
|4.51
|平均值
|2.52(2.63)
|5.42
|7.35
|中位數
|2.38(2.45)
|5.05
|8.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|124.80億
|135.67億
|143.59億
|最低值
|108.88億
|120.31億
|127.61億
|平均值
|118.40億
|126.13億
|133.33億
|中位數
|118.87億
|125.75億
|133.71億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|營業收入
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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