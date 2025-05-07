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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至2.6元，預估目標價為101.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.45元下修至2.6元，其中最高估值5元，最低估值0.84元，預估目標價為101.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5(5)8.39.36
最低值0.84(0.84)3.265.9
平均值3.1(3.18)5.847.88
中位數2.6(3.45)5.658.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值125.01億135.67億143.59億
最低值108.88億120.31億128.45億
平均值119.26億126.94億133.50億
中位數119.79億126.19億133.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5615.5817.343.704.64
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億121.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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