「綠卡」潮！臺銀7月發行全台首張木質「綠行卡」刷一筆同時消費植樹與捐款

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-20 18:36

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隨著全球對永續議題的重視日益提升，臺灣銀行今 (20) 日於行慶大會預告，除表揚優秀人員外，並宣布將於 7 月足式推出全台首張以木材打造的感應式信用卡「綠行卡 Green Go Card」，首波發行目標 2 萬張，每刷一筆並同時有「綠色消費、公益捐款、植樹行動」三種綠色實錢。

繼本月初宣布通過全台首張符合 ISO 14068-1 碳中和國際標準認證的信用卡，臺銀董事長凌忠源表示，經一年籌備， 將於 7 月正式發行的「綠行卡」是臺灣首張以木質 (櫻桃木) 製作的感應式信用卡，材質選用通過全球森林管理委員會 (FSC) 認證的環保木材，兼具自然質感與環境友善，減少塑料使用，傳達臺銀對環境保護與減碳的堅定承諾。

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該卡木材經過特殊處理，具備防潮、抗裂與高耐用特性, 符合日常使在製程方面, 卡片仍須精密嵌入晶片與 NFC 感應模組, 並通過嚴格測試，確保其安全性及效能與一般信用卡相當。

此外，綠行卡亦須通過國際卡組織的審核, 品質與穩定性獲得專業認可, 讓持卡人能安心使用，展現臺銀對材質選擇與產品設計的用心，也實踐「綠色消費、公益捐款、植樹行動」三大永續主軸。無論是搭乘大眾運輸、支持在地永續品牌, 或參與植樹計畫與公益捐助, 每一筆刷卡行為都將轉化為對環境與社會的實質貢獻。

「綠行卡」結合美學質感與金融功能, 開創兼具實用性與永續價值的新典範。從理念發想、材質選擇到回饋機制, 處處呼應 ESG 精神, 彰顯臺銀將永續思維深植於產品設計的企圖心。這張卡片所傳遞的, 不只是交易工具的功能定位, 更是生活態度的展現, 引導持卡人以實際行動支持永續課題。