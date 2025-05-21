與NVIDIA深化合作 玉山金GTC Taipei曝理財、防詐二大AI核心計畫

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-21 19:10

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玉山金 (2884-TW) 科技長張智星今 (21) 日於 Nvidia GTC Taipei 分享主題為打造「全方位金融 AI：驅動理財與防詐創新」，推出二大 AI 核心計畫，希望以更智慧、更快速的服務提升客戶體驗。

首先，玉山打造全新 AI 代理 (AI Agent) 平台，透過單一對話介面整合多元專業代理人，並以標準化架構加速開發與安全測試。同時導入 NVIDIA H100 GPU 與 NeMo，不僅大幅提升運算效能，更有效降低成本。

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由於 AI 代理本身就是生成式 AI 的一環，所以在生成式 AI 方面，玉山將於確認技術可行、安全可靠後，與主管機關在金融科技產業聯盟的架構下討論相關標準，穩健推動對外服務。

其次，玉山將圖分析 (Graph Analysis) 技術嵌入現有防詐金流模型，讓複雜交易關係一目了然，偵測準確度提升兩倍；並藉由 NVIDIA Rapids 及 H100 GPU 加速，端到端詐欺偵測模型訓練流程較以往快上約 880 倍。