臺銀520支付大升級！導入Apple Pay 從iPhone Apple Watch到 iPad都通
鉅亨網記者張韶雯 台北
今天 520，臺灣銀行為在地顧客引進 Apple Pay，簡單、安全又保護隱私的支付方式，可協助顧客避免將其支付金融卡交給他⼈、接觸實體按鈕或交換現金，並使用 iPhone 的功能來保護每筆交易。在店內、線上，以及你喜愛的 app 裡輕鬆付款。
臺灣銀行致力於持續提升服務品質，優化用戶體驗。臺灣銀行總經理吳佳曉表示，臺灣銀行持續推動多元支付服務，現在推出 Apple Pay ，為顧客帶來更安全、更便捷的支付體驗。這項整合不僅是該行推動數位支付發展的重要里程碑，也展現了該行致力於提供無縫、安全且創新的金融服務的決心，讓臺灣銀行和全球趨勢保持同步。
顧客只須按兩下側邊按鈕，認證並將其 iPhone 或 Apple Watch 置於付款終端機附近，即可進行免接觸付款。每筆 Apple Pay 購買都很安全，因為它會透過 Face ID、Touch ID 或裝置密碼，以及一次性獨特的動態安全碼進行身分驗證。
顧客還可在 iPhone、iPad 、Mac 和 Apple Vision Pro 上使用 Apple Pay，以在 app 或 Safari 中的網頁上更快速且更方便地進行購買，而無須建立帳號或重複輸入運送和帳單資訊。你可在 Apple Watch 上的 app 中，使用 Apple Pay 進行付款。
安全和隱私是 Apple Pay 的核心。當顧客透過 Apple Pay 使用信用卡或金融卡時，實際的卡號既不會儲存在裝置上，也不會儲存在 Apple 的伺服器上；而是會指派一個獨特的「裝置帳號號碼」，經過加密並以安全的方式儲存在 Secure Element 中，這是一種業界標準、經過認證的晶片，可將付款資訊安全地儲存在裝置上。
Apple Pay 易於設定。輕點一下，使用者就能將臺灣銀行信用卡加入 Apple Pay。只要打開 Apple「錢包」，點一下「+」按鈕，選取「簽帳金融卡或信用卡」，然後將 iPhone 靠近臺灣銀行實體卡片，接著按照螢幕上的步驟，就能完成卡片新增。
使用者也可以打開「錢包」app、點擊 +，選取 ” 來自 iPhone 上的 App” 下方的「臺灣銀行」，按照步驟將卡片加入 Apple Pay。顧客將信用卡或簽帳金融卡加入至 iPhone、Apple Watch、iPad 和 Mac 後，便可開始馬上在該裝置上使用 Apple Pay。顧客將可繼續收到臺灣銀行信用卡或金融卡所提供的所有獎勵與優惠。
- 現在進場跟風AI股太晚了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇