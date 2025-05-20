臺銀520支付大升級！導入Apple Pay 從iPhone Apple Watch到 iPad都通 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-20 15:01

‌



今天 520，臺灣銀行為在地顧客引進 Apple Pay，簡單、安全又保護隱私的支付方式，可協助顧客避免將其支付金融卡交給他⼈、接觸實體按鈕或交換現金，並使用 iPhone 的功能來保護每筆交易。在店內、線上，以及你喜愛的 app 裡輕鬆付款。

臺灣銀行致力於持續提升服務品質，優化用戶體驗。臺灣銀行總經理吳佳曉表示，臺灣銀行持續推動多元支付服務，現在推出 Apple Pay ，為顧客帶來更安全、更便捷的支付體驗。這項整合不僅是該行推動數位支付發展的重要里程碑，也展現了該行致力於提供無縫、安全且創新的金融服務的決心，讓臺灣銀行和全球趨勢保持同步。

‌



‌



顧客只須按兩下側邊按鈕，認證並將其 iPhone 或 Apple Watch 置於付款終端機附近，即可進行免接觸付款。每筆 Apple Pay 購買都很安全，因為它會透過 Face ID、Touch ID 或裝置密碼，以及一次性獨特的動態安全碼進行身分驗證。

顧客還可在 iPhone、iPad 、Mac 和 Apple Vision Pro 上使用 Apple Pay，以在 app 或 Safari 中的網頁上更快速且更方便地進行購買，而無須建立帳號或重複輸入運送和帳單資訊。你可在 Apple Watch 上的 app 中，使用 Apple Pay 進行付款。

安全和隱私是 Apple Pay 的核心。當顧客透過 Apple Pay 使用信用卡或金融卡時，實際的卡號既不會儲存在裝置上，也不會儲存在 Apple 的伺服器上；而是會指派一個獨特的「裝置帳號號碼」，經過加密並以安全的方式儲存在 Secure Element 中，這是一種業界標準、經過認證的晶片，可將付款資訊安全地儲存在裝置上。

Apple Pay 易於設定。輕點一下，使用者就能將臺灣銀行信用卡加入 Apple Pay。只要打開 Apple「錢包」，點一下「+」按鈕，選取「簽帳金融卡或信用卡」，然後將 iPhone 靠近臺灣銀行實體卡片，接著按照螢幕上的步驟，就能完成卡片新增。