陸LPR利率年內首降！六大國營銀行1年期存款利率摜破1% 對陸股跟房市有何影響？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-20 14:50

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中國人民銀行 (央行) 今(20)日將貸款市場報價利率 (LPR) 下調，為今年首次下調，1 年期 LPR 從 3.45% 降至 3%，5 年期以上 LPR 從 3.65% 降至 3.5%，均同步下降 10 個基點。

此次 LPR 調整並未超出市場預期。5 月 7 日，中國央行已率先下調 7 天期逆回購操作利率及中期借貸便利利率各 10 個基點，同時結構性貨幣政策工具利率同步下調 25 個基點，再加上 5 月 15 日實施的全面降準 0.5 個百分點，市場流動性環境持續改善。多家機構先前已經預測，此次 LPR 報價存在 5 至 10 個基點的調降空間。

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與 LPR 下調形成連動效應的，是商業銀行存款利率的同步下行。中國工行與農行等六大銀行及招商銀行也宣布，自今日起將一年期定期存款利率從 1.1% 下調至 0.95%，三年期及五年期定期存款利率分別調至 1.25% 及 1.3%。

這是自 2022 年 9 月存款利率市場化調整機制建立以來，銀行體系第三次集中調降存款利率。市場分析認為，此舉既為銀行應對淨利差收窄壓力，也為 LPR 報價下行創造空間。

對實體經濟而言，此次降息將實際降低融資成本。以 100 萬元、30 年期商業貸款為例，每月供額將減少約 54 元，總利息支出減少約 2 萬元。

中指研究院政策研究總監陳文靜指出，目前公積金貸款利率與商業貸款利率利差擴大至 0.25 個百分點，此次調整將促進商業房貸利率進一步優化，對剛需和改善性住房需求形成支撐。

在資本市場層面，雙降政策正重塑市場預期。一方面，存款利率跌破 1% 將推動部分避險資金轉向權益市場。數據顯示，中國民間存款上月較去年同期少增加 8000 億元 (人民幣，下同)，部分資金已透過 ETF 等管道流入股市。另一方面，企業融資成本下降可望改善獲利預期。

根據招商銀行首席研究員董希淼測算，若 LPR 與存款利率同步持續下調，銀行業淨利差壓力可有效緩衝。

值得關注的是，此次政策組合拳透露出「精準滴灌」特徵。不同於聯準會 (Fed) 激進升息，中國貨幣政策堅持在降低實體經濟成本的同時，注重防範金融風險。

民生銀行首席經濟學家溫彬分析，目前中美十年期公債利差倒掛幅度已縮小至 75 個基點，政策寬鬆窗口期較去年更為有利。

儘管市場普遍預期年內仍有降息空間，但政策節奏恐將更加審慎。董希淼強調，後續貨幣政策需在穩成長、穩匯率、穩外貿等多目標間尋求平衡。

根據中金公司最新報告預測，若 Fed 下月暫停升息，中國可能在今年第三季透過 MLF 利率調整引導 LPR 進一步下行。