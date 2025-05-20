分析：「美國招牌」不斷掉漆 美元貶值壓力山大

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-20 13:31

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《路透》分析指出，貿易相關的不確定性、激增的財政赤字，以及對美國長期優勢信心的削弱，已對美國資產造成壓力，而美元成為受害者之一。隨著美元從過高的估值水平回落，投資人認為該貨幣正逐漸失去其光環。

川普今年稍早祭出的關稅攻勢，促使投資人削減對美國資產的配置，此前美國市場表現長期優於其他地區。儘管在美中貿易戰暫時休兵的消息下，美元近來走勢稍穩，但穆迪下調美國主權信評後，美元再度面臨拋售壓力。

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支付公司 Convera 首席外匯與宏觀策略師喬治維西 (George Vessey) 表示：「從估值角度來看，美元還有很大的貶值空間。」他指出，穆迪調降美國信評後，「賣出美國資產」的交易再度成為市場焦點。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，美元指數自一月高點以來已下跌多達 10.6%，成為三個月內最劇烈的跌幅之一，淨空單規模達到 173.2 億美元，接近自 2023 年 7 月以來最悲觀的美元部位。

市場對美元的看空情緒部分來自其過高估值。1 月美元指數交易價格比 20 年平均值 90.1 高出 22%。目前該指數仍高出平均值約 10%。未來仍有進一步走弱的空間，例如再下跌 10%，將回到川普第一任期時的低點。

長期擔憂美元估值過高

投資人與策略師多年來一直認為美元估值過高，但由於美國經濟持續強勁，做空美元往往代價高昂。不過，這種情況可能正在改變。

渣打銀行紐約分行的全球 G10 外匯研究主管 Steve Englander 表示，雖然近期貿易協議可能暫時讓市場平靜，但並未觸及美國所面對的長期信心問題。

Englander 說：「美元走弱的故事還沒結束。」他指出，投資人也擔憂美國的長期財政前景。

分析師表示，川普大規模減稅法案在未來十年可能會讓美國目前高達 36.2 兆美元的國債，再增加 3 兆至 5 兆美元。

德意志銀行外匯研究全球主管 George Saravelos 在一份報告中表示：「購買美國資產的興​​趣減弱，加上美國財政程序僵化，導致赤字居高不下，這些因素讓市場非常緊張。」

白宮發言人 Kush Desai 指出，川普總統明確表示要維護美元作為世界儲備貨幣的實力和影響力。

未能發揮避險作用 拋售潮蓄勢待發

儘管近期外國投資者拋售美國資產，但多年來美國資產的升值意味著，全球仍持有數兆美元的美國股票和美國公債。投資人表示，隨著越來越多的人關注美元近期未能發揮避險作用，這種拋售壓力可能來自全球各個角落。

法國巴黎資產管理公司的外匯投資組合經理 Peter Vassallo 直言，正是這點讓人們受到震撼…… 讓投資人開始思考：「如果美元不再充當避險貨幣，不再具備分散風險的功能，我們是否真的還需要持有這麼多美元？」

然而，羅貝可（Robeco）多元資產策略主管 Colin Graham 認為，儘管投資人在重新平衡投資組合時確實有降低風險的傾向，但這還未導致他們真的開始拋售美元、資產、股票或美債以便匯回資金。

未對沖的風險

過去十年美元的強勢，使市場參與者能夠持有美國資產而不必過度擔心匯率風險。根據包括德意志銀行在內的多家銀行估計，外國持有的美國資產總額達數兆美元，即便對沖比率（即外匯風險受到保護的部分）略有上升，也可能引發大規模拋售。

投資人增加對沖，代表對美元的直接需求減少，並對遠期市場施加更大的美元賣壓。亞洲經濟體如中國、南韓、新加坡與台灣，因長期將龐大的貿易順差投資於美國資產，已累積大量美元曝險。今年 5 月初，台幣出現前所未見的兩日急升，顯示出美元若出現快速拋售，可能對市場造成劇烈衝擊。

Eurizon SLJ Capital 分析師指出，亞洲出口國與機構投資者共持有約 2.5 兆美元的美元資產，這「對美元相對這些亞洲貨幣構成明顯的下行風險」。

不過，對美元悲觀看法的一個反例是美國經濟的韌性。

若經濟成長超出預期，可能促使美聯儲延後降息，進而支撐美元。

Brandywine Global 投資組合經理 Jack McIntyre 指出，儘管市場普遍押注美國經濟將轉弱，但至今美國消費者依然表現穩健。不過，他與其他投資人更傾向於在美元反彈時逢高賣出，而不是押注美元反轉上漲。