華為發表MateBook Fold與Pro筆電！首搭鴻蒙系統對抗微軟與蘋果

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-20 09:08

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中國科技巨頭華為週一（19 日）正式發表兩款全新筆記型電腦：MateBook Fold 與 MateBook Pro，為旗下首批搭載自主開發作業系統鴻蒙 HarmonyOS 的筆電產品。

這項發表不僅代表華為在筆電市場的重大突破，也被視為對美國技術封鎖政策下的戰略回應，同時對微軟 (MSFT-US) Windows 和蘋果 (AAPL-US) macOS 的主導地位提出正面挑戰。

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根據《路透》報導，MateBook Fold 與 MateBook Pro 皆搭載鴻蒙作業系統 5.0 版本，該系統自 2015 年起開始研發，並於 2020 年首度應用於華為 Mate 系列智慧手機。

這次筆電原型自 2021 年起開發，代表鴻蒙系統正式從行動裝置擴展至個人電腦，進一步強化華為多設備融合的生態佈局。

MateBook Fold 採用 18 吋可摺疊 OLED 雙螢幕設計，取消傳統實體鍵盤，定價為 23,999 元人民幣（約合新台幣 10 萬元）。而 MateBook Pro 則維持經典筆電外觀，配備傳統鍵盤，起售價為 7,999 元人民幣（約新台幣 33,000 元），兩款皆鎖定高階市場。

華為 MateBook Fold。（圖：截自華為官網）

華為表示，HarmonyOS for PC 已支援超過 150 款應用程式，其中包括金山軟體推出的 WPS Office，可作為微軟 Office 的替代方案，以及熱門圖片編輯工具美圖秀秀等。

根據華為 2024 年年度報告指出，截至年底已有超過 720 萬名開發者正在為鴻蒙系統開發應用，累計安裝裝置超過 10 億台，涵蓋手機、平板、智慧電視等多元平台，顯示鴻蒙系統生態正快速擴張。

儘管華為未公開 MateBook 所使用的處理器晶片型號，但表示筆電售價較高是因使用先進製造技術所致。

先前華為推出首款 AI 功能筆電時，因使用美國晶片引發美國共和黨議員強烈反彈。此次 MateBook 新品未公開晶片詳情，或為降低再度捲入政治風暴的風險。自 2019 年起，美方以國安理由對華為實施多項出口限制，至今仍持續擴大中。