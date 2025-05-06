鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕卡(PCAR-US)EPS預估下修至5.56元，預估目標價為97.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:17
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對帕卡(PCAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.71元下修至5.56元，其中最高估值7.61元，最低估值4.9元，預估目標價為97.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.61(7.65)
|9.48
|7.99
|7.99
|最低值
|4.9(4.9)
|5.8
|5.35
|5.6
|平均值
|5.85(5.99)
|6.96
|7.06
|6.94
|中位數
|5.56(5.71)
|6.7
|7.31
|7.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|318.19億
|345.31億
|356.83億
|336.69億
|最低值
|267.77億
|259.32億
|261.40億
|293.35億
|平均值
|286.37億
|311.77億
|316.97億
|320.92億
|中位數
|283.55億
|310.05億
|323.17億
|332.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.49
|3.55
|3.83
|8.76
|7.90
|營業收入
|187.25億
|235.39億
|288.39億
|351.59億
|336.52億
詳細資訊請看美股內頁：
帕卡(PCAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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