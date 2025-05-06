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鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕卡(PCAR-US)EPS預估下修至5.56元，預估目標價為97.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:17


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對帕卡(PCAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.71元下修至5.56元，其中最高估值7.61元，最低估值4.9元，預估目標價為97.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.61(7.65)9.487.997.99
最低值4.9(4.9)5.85.355.6
平均值5.85(5.99)6.967.066.94
中位數5.56(5.71)6.77.317.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值318.19億345.31億356.83億336.69億
最低值267.77億259.32億261.40億293.35億
平均值286.37億311.77億316.97億320.92億
中位數283.55億310.05億323.17億332.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.493.553.838.767.90
營業收入187.25億235.39億288.39億351.59億336.52億

詳細資訊請看美股內頁：
帕卡(PCAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPCAR

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