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鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕卡(PCAR-US)EPS預估下修至6.4元，預估目標價為102.10元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 06:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對帕卡(PCAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.5元下修至6.4元，其中最高估值7.8元，最低估值5.6元，預估目標價為102.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.8(7.8)9.488.228.5
最低值5.6(5.6)667.99
平均值6.66(6.69)7.737.488.25
中位數6.4(6.5)7.87.718.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值329.51億364.13億369.49億374.94億
最低值280.25億310.05億262.23億332.73億
平均值302.87億336.73億325.79億353.83億
中位數299.58億334.02億335.73億353.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.493.553.838.767.90
營業收入187.25億235.39億288.39億351.59億336.52億

詳細資訊請看美股內頁：
帕卡(PCAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPCAR

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