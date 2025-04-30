鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕卡(PCAR-US)EPS預估下修至6.4元，預估目標價為102.10元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 06:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對帕卡(PCAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.5元下修至6.4元，其中最高估值7.8元，最低估值5.6元，預估目標價為102.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.8(7.8)
|9.48
|8.22
|8.5
|最低值
|5.6(5.6)
|6
|6
|7.99
|平均值
|6.66(6.69)
|7.73
|7.48
|8.25
|中位數
|6.4(6.5)
|7.8
|7.71
|8.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|329.51億
|364.13億
|369.49億
|374.94億
|最低值
|280.25億
|310.05億
|262.23億
|332.73億
|平均值
|302.87億
|336.73億
|325.79億
|353.83億
|中位數
|299.58億
|334.02億
|335.73億
|353.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.49
|3.55
|3.83
|8.76
|7.90
|營業收入
|187.25億
|235.39億
|288.39億
|351.59億
|336.52億
詳細資訊請看美股內頁：
帕卡(PCAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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