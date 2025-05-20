烏克蘭總統澤倫斯基與川普通話 強調三大訴求！
鉅亨網編譯鍾詠翔
烏克蘭總統澤倫斯基周一（19 日）在與美國總統川普通話後的簡報會上表示，他在當天與川普的第一次通話中強調了三點關鍵訴求：必須實現停火、制裁俄羅斯，以及美國不要在沒有烏克蘭參與的情況下對烏克蘭相關事宜做出任何決定。
澤倫斯基說，川普稱，美俄已經討論俄烏雙邊框架下的備忘錄，這份文件可能成為後續停戰的基礎，最終導向和平條約，這份兩國共同支持的備忘錄包含停火條款。
澤倫斯基表示，俄羅斯和烏克蘭可以按照俄羅斯總統普丁的說法，先簽署一份備忘錄，之後再簽署一項協議，從而結束戰爭。
此外，澤倫斯基提到，烏克蘭正在考慮舉行一次由美國、烏克蘭、俄羅斯和歐盟參與的聯合會議，可能在土耳其、梵蒂岡或瑞士舉行。
澤倫斯基還表示，如果俄羅斯不停火，歐盟將對俄羅斯實施一攬子嚴厲制裁。
澤倫斯基說，他並沒有因美國未對俄羅斯進行更嚴格制裁而感到失望，目前應當保持專注。澤倫斯基認為，他確信歐洲將提出有力制裁方案，並確定實施日期。
澤倫斯基周一與川普兩度通話。首先，雙方進行一對一通話，隨後澤倫斯基又與川普在一場聯合通話中，與歐盟委員會主席、法國、義大利、德國和芬蘭領袖共同交流。
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