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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Howmet航太HWM-US的目標價調升至170元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Howmet航太(HWM-US)提出目標價估值：中位數由165元上修至170元，調升幅度3.03%。其中最高估值188.96元，最低估值140元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予Howmet航太評價：積極樂觀22位、保持中立6位、保守悲觀1位。

Howmet航太今(19日)收盤價為162.8元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲5.27%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股HWM市場預估目標價

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Howmet航太162.8+0.94%

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