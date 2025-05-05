鉅亨速報 - Factset 最新調查：Howmet航太HWM-US的目標價調升至159.65元，幅度約3%
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Howmet航太(HWM-US)提出目標價估值：中位數由155元上修至159.65元，調升幅度3%。其中最高估值185元，最低估值130元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予Howmet航太評價：積極樂觀22位、保持中立6位、保守悲觀1位。
Howmet航太今(5日)收盤價為154.07元。近5日股價上漲3%，標普指數上漲2.92%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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