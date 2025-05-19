search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團(EG-US)EPS預估下修至45.5元，預估目標價為385.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Everest集團(EG-US)做出2025年EPS預估：中位數由46.25元下修至45.5元，其中最高估值48.61元，最低估值40.2元，預估目標價為385.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值48.61(48.61)6877.25
最低值40.2(40.2)54.7860
平均值45.68(45.75)61.268.92
中位數45.5(46.25)60.9370.47


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值177.62億188.66億205.99億
最低值174.86億177.47億179.87億
平均值176.17億184.20億194.68億
中位數176.27億185.34億195.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS12.7834.6215.1960.1931.78
營業收入95.98億118.66億120.60億145.86億172.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Everest集團(EG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEG

相關行情

台股首頁我要存股
Everest集團348.08+1.22%

延伸閱讀



Empty