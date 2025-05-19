鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團(EG-US)EPS預估下修至45.5元，預估目標價為385.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Everest集團(EG-US)做出2025年EPS預估：中位數由46.25元下修至45.5元，其中最高估值48.61元，最低估值40.2元，預估目標價為385.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|48.61(48.61)
|68
|77.25
|最低值
|40.2(40.2)
|54.78
|60
|平均值
|45.68(45.75)
|61.2
|68.92
|中位數
|45.5(46.25)
|60.93
|70.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|177.62億
|188.66億
|205.99億
|最低值
|174.86億
|177.47億
|179.87億
|平均值
|176.17億
|184.20億
|194.68億
|中位數
|176.27億
|185.34億
|195.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|12.78
|34.62
|15.19
|60.19
|31.78
|營業收入
|95.98億
|118.66億
|120.60億
|145.86億
|172.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Everest集團(EG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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