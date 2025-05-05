鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團(EG-US)EPS預估下修至47元，預估目標價為385.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Everest集團(EG-US)做出2025年EPS預估：中位數由48元下修至47元，其中最高估值52.37元，最低估值42.48元，預估目標價為385.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.37(52.37)
|68.22
|78.65
|最低值
|42.48(42.48)
|55.44
|62.8
|平均值
|47.25(47.39)
|61.99
|71.57
|中位數
|47(48)
|60.93
|72.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|181.37億
|193.66億
|214.12億
|最低值
|176.26億
|181.25億
|194.05億
|平均值
|179.50億
|187.09億
|203.41億
|中位數
|179.93億
|186.98億
|202.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|12.78
|34.62
|15.19
|60.19
|31.78
|營業收入
|95.98億
|118.66億
|120.60億
|145.86億
|172.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Everest集團(EG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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