〈COMPUTEX〉Arm架構正快速成為資料中心主流 估今年在伺服器市占率近5成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-19 18:03

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Arm(ARM-US) 今 (19) 日舉辦前瞻技術高峰演講，Arm 資深副總裁暨終端產品事業部總經理 Chris Bergey 表示，Arm 架構正快速成為資料中心主流，預估在 2025 年，出貨給主要的超大規模資料中心業者的新伺服器晶片中，有近 50% 將採用 Arm 架構。

Chris Bergey 今日以「雲端至邊緣：共築在 Arm 架構上的人工智慧發展」為題發表主題演講，並邀集來自輝達 (NVDA-US) 及聯發科 (2454-TW) 生態系夥伴，共同探討如何攜手創新，開創智慧運算新紀元。

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Bergey 表示，AI 正以前所未有的速度改變世界，Arm 與其合作夥伴持續在硬體與軟體層面推動創新，打造高效率、可擴展的運算平台，隨著 AI 訓練與推論需求大增，Arm 架構正快速成為資料中心主流。

AWS、Google 和 Microsoft 也都持續擴展自家基於 Arm 運算平台的資料中心晶片，Arm 預估在 2025 年，出貨給主要的超大規模資料中心業者的新伺服器晶片中，有近 50% 將採用 Arm 架構。

在邊緣端及消費性裝置方面，Arm 運算平台正驅動 AI PC 與智慧型手機市場的持續進化。Arm 強調，當下 AI PC 的設計正日益接近現代智慧型手機。而在全球已有超過 99% 的智慧型手機採用 Arm 架構的基礎上，Arm 預期在 2025 年 PC 與平板出貨佔比將達 40%。

除了硬體創新，Arm 也持續投資軟體生態系，協助全球 2,200 萬名開發人員更快、更簡單地建構 AI 應用。自去年 COMPUTEX 推出 KleidiAI 軟體函式庫以來，該套件已整合至多個主流 AI 框架，並已累計超過 80 億次安裝，進一步最佳化各式裝置在音訊、影像、文字與影片等多模態 AI 工作負載的表現。