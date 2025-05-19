〈COMPUTEX〉高通將首推資料中心產品 推出時間保密到家

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-19 17:13

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高通 (QCOM-US) 執行長艾蒙 (Cristiano Amon) 今 (19) 日宣布，將推出資料中心產品線，正式進軍資料中心市場，預計在不久後發布更詳細的產品藍圖，看好公司具備兩大優勢，包括高效能與低功耗的 CPU 架構，還有邊緣運算的 DNA 有助 AI 規模化。

艾蒙指出，高通儘管尚未公布具體的產品藍圖，但日前已宣布與沙烏地阿拉伯新創 AI 公司 Humain 合作，是公司在資料中心領域的首次公開亮相，今日也正式加入輝達 (NVDA-US) 生態系，成為資料中心合作夥伴之一。

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針對與台灣供應鏈合作，艾蒙強調，台灣一直是高通合作的關鍵對象，尤其公司也是台積電的重要客戶之一，且台灣在 PC 市場耕耘許久，與眾多 ODM 合作淵源深厚，公司在台灣的團隊也持續擴張中。

艾蒙表示，高通預計未來會發布更詳細的產品藍圖，並看好兩大優勢，一是高效能、低功耗的 CPU 架構，尤其在 AI 加速器領域中，CPU 是不可或缺的，二是高通擅長邊緣運算，在推論端的效率極高，這對 AI 規模化非常有利。

高通此次儘管未發布新產品，但持續強調 AI PC 的重要性，高通過去設定非手機營收要達 220 億美元的目標，其中，PC 是重要一環，針對 PC 領域，高通預估到 2029 年公司市占率可達 12%，年營收貢獻約 40 億美元，目前高通在美國消費市場的市佔率已達 10%，最近也擴展到歐洲前五大市場，達到 9%，自己對該目標有高度信心。