週一亞股盤中普遍走跌：美國信評遭降與中國經濟數據不一引發市場憂慮

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-19 11:50

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週一（19 日）亞洲主要股市盤中普遍走跌，投資人情緒受到美國信評遭穆迪下調，以及中國最新經濟數據表現不一的影響，對全球兩大經濟體的成長前景感到擔憂。

標普 500 指數期貨在亞洲交易時段下跌 0.8%，對區域市場形成壓力。基於美國聯邦債務持續攀升，且缺乏具體應對措施，評級機構穆迪於週末宣布下調美國 AAA 投資等級信評。

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此舉使得先前因中美部分關稅鬆綁消息而激起的短線反彈動能逐漸消退，市場目光轉向即將發布的一系列經濟訊號，包括澳洲央行利率決策、日本通膨數據，以及美國聯準會多位官員的談話。

中國製造業表現亮眼，但內需疲弱持續壓抑信心

中國滬深 300 與上證綜合指數盤中分別下跌約 0.4% 與 0.1%，香港恆生指數則下滑約 0.6%。雖然中國 4 月工業生產增長優於預期，顯示製造業在高關稅環境下仍具韌性，但其他數據仍不振。

4 月零售銷售增幅不如市場預期，顯示消費動能疲弱，固定資產投資也低於預期，反映企業投資信心不足。這些數據突顯北京當局在刺激內需與經濟復甦方面仍面臨挑戰。

儘管中美雙方上週同意部分削減貿易關稅，但整體稅率仍處於高檔，對出口與消費端皆造成壓力。

澳洲央行決策成焦點，區域市場盤中走弱

在全球兩大經濟體不確定性升高之際，亞太股市整體表現壓抑。

澳洲 ASX 200 指數早盤持平，市場聚焦週二（20 日）澳洲央行（RBA）利率會議結果。市場普遍預期 RBA 將降息 25 個基點，反映通膨逐步降溫。

不過分析師指出，即使此次降息成真，RBA 可能仍維持偏鷹立場，因為面對國內外經濟不確定性，政策彈性有限。

日本與南韓股市延續弱勢，印度期貨開盤走軟

日本日經 225 指數與東證指數分別下跌約 0.3% 與 0.1%，延續上週 GDP 成長不佳的影響。市場密切關注本週即將公布的 4 月 CPI 數據，可能影響日本央行後續升息策略。