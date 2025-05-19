〈COMPUTEX〉聽AI教主黃仁勳開講 台積電、聯發科、鴻海等產業大咖雲集

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-19 10:59

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COMPUTEX 即將在明日開幕，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (19) 日打頭陣舉行 NVIDIA GTC Live at COMPUTEX，眾多大咖皆現身會場，包括台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛、廣達董事長林百里及副董事長梁次震、聯發科執行長蔡力行與華碩董事長施崇棠都現身，日前未出席兆元宴的鴻海董事長劉揚偉也出席。

儘管今日早上仍陰雨綿綿，仍無法澆熄排隊觀眾的熱情，早上會場即大排長龍，眾人引頸期盼 AI 教主黃仁勳此次帶來的最新內容。

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另外，輝達也在 COMPUTEX 期間，透過 Live 直播方式，邀請眾多供應鏈與夥伴一同對談，黃仁勳也驚喜現身在 GTC Live Podcast，與華碩 (2357-TW) 董事長施崇棠、廣達 (2382-TW) 資深副總暨雲達科技總經理楊麒令、趨勢科技執行長暨共同創辦人陳怡樺 (Eva Chen) 見面寒暄。

黃仁勳此次來台行程滿檔，週五抵台後即受訪，並在隔日宴請供應鏈，包括台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里及副董事長梁次震、聯發科執行長蔡力行、緯創董事長林憲銘、和碩董事長童子賢、英業達董事長葉力誠、華碩董事長施崇棠及光寶科總經理邱森彬等人都現身「兆元宴」。