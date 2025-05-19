美國財長示警：若貿易夥伴達不成協議 「解放日」關稅恐捲土重來！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-19 09:09

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近日美國相繼與英國、中國達成貿易協議，令全球貿易緊張局勢大幅降溫。然而，圍繞關稅的不確定性仍然揮之不去。

美國財長貝森特周日（18 日）警告，一些貿易夥伴可能很快就會面臨關稅稅率再次大幅調高。

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據《CNN》報導，貝森特表示，如果各國在 7 月初關稅暫緩期到期前談判「不真誠」，未能達成貿易協議，關稅稅率很快就會回到「解放日」的水準。

「這些國家會收到一封信，上面寫著，這是稅率。所以我希望每個國家都能誠心誠意談判。」貝森特說。

他表示，現在的重點是與 18 個重要貿易夥伴達成協議。

貝森特承認，美國消費者可能會感受到政府關稅的影響。

針對沃爾瑪上周宣布的漲價計畫，貝森特表示，他上周六與沃爾瑪執行長麥克米倫直接交談。他表示：「沃爾瑪將承擔部分關稅，部分關稅可能會轉嫁給消費者。」

貝森特還對穆迪上周五下調美國政府信用評級的做法予以駁斥，稱該機構的評級是美國財政狀況的「滯後指標」。

美國總統川普於 4 月 2 日宣布一系列「對等關稅」，並將當日稱之為「解放日」。隨後，他暫緩實施這些關稅 90 天，期間僅徵收 10% 基準關稅。

川普上周五表示，未來兩到三周內美國可能會單方面對許多貿易夥伴設定新的關稅稅率，稱美國缺乏與所有貿易夥伴通過談判達成協議的能力。