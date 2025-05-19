穆迪降美國3A主權信評等級 多數專家喊免驚：短期衝擊有限

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-19 08:30

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美國主權信用評級上周五 (16 日) 遭穆迪從完美的 3A 等級下調至 Aa1，為主要評級機構中首度移除其「完美」AAA 評級。穆迪指出，美國財政政策持續擴張福利支出，但稅收不足導致償債能力惡化。儘管如此，多位基金經理對《巴隆周刊(Barron’s)》表示，此舉短期內對股市與美債殖利率影響有限，市場可能已逐步消化風險。

PGIM 固定收益公司共同投資長 Gregory Peters 強調，自 2011 年標普首次下調美國評級後，許多機構已修改投資條款，允許持有 Aaa 級債券的基金對美國國債設立豁免條款。他認為，此次降級引發大規模拋售的可能性極低，且外國投資者「拋售信號」的心理影響可能高於實際供需衝擊。

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數據顯示，今年 3 月外國持有的美債創 9.05 兆美元歷史新高，但隨後因美國宣佈關稅政策，10 年期公債殖利率從 3.8% 飆升至 4.6%。

儘管市場猜測外資撤離，但近期美債拍賣仍見央行等間接買家淨增持，日本財務省數據亦顯示該國持續購入美債。

​​值得注意的是，穆迪同時將美國信評展望從「負面」調升為「穩定」，主因包括美國龐大且彈性十足的經濟、美元儲備貨幣地位，以及聯準會 (Fed) 貨幣政策的獨立性。

分析師指出，降評更多反映的是美國財政結構問題，而非即時危機，例如眾院共和黨推動延長川普時代減稅政策，恐進一步擴大赤字，但穆迪認為當前財政提案缺乏「強制性支出削減」，難以扭轉趨勢。

​​Raymond James 跟 22V Research 團隊警告，當 10 年期美債殖利率逼近 4.7% 時，更高的借貸成本可能壓抑股市，尤其影響不動產、金融等高槓桿板塊，公用事業與能源等防禦性類股則較抗跌。

不過，FedWatch Advisors 資訊長 Ben Emons 指出，近期美國經濟數據改善與川普暫緩對中國加徵 145% 關稅，緩解衰退憂慮，支撐風險資產表現。

儘管短期波動可控，分析師仍提醒，中國實施高關稅後的通膨效應尚未完全顯現，Fed 恐被迫延後降息，進一步推升殖利率。E

Emons 指出，若通膨持續高于預期，美股與美債雙雙承壓的風險將上升。

然而，當前市場仍押注經濟軟著陸，等待更多數據驗證政策效果與企業獲利韌性。