2025 AI 指數報告：揭露人工智慧八大發展趨勢與全球挑戰

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:30

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隨著人工智慧（AI）以驚人速度滲透各行各業，從醫療、教育到交通、太空探索，其影響已無所不在。史丹佛大學以人為本人工智慧研究院（HAI）於近日發布《2025 AI 指數報告 》，本報告為全球觀察 AI 技術演進與社會影響的重要指標，深入分析 AI 發展趨勢、應用現況及治理挑戰。

以下為本次報告的八大重點整理：

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一、技術飛躍：AI 表現再突破，開源模型迎頭趕上

2024 年，AI 在新一代標竿測試（如 MMLU、GPQA、SWE-bench）中表現大幅進步，部分生成式 AI 工具已可產出高品質影片，甚至有 AI 程式助手在特定任務中超越人類工程師。開源模型與封閉模型的效能差距迅速縮小，讓高階 AI 更易取得。

報告中強調的另一個趨勢，則是開源和封閉 AI 模型之間的日益激烈競爭。2024 年，開源模型快速改進，縮小與專有模型的效能差距。這一發展使先進的 AI 更加容易獲得，開放模型的性能現在幾乎可以與封閉模型相媲美。

二、全球競爭加劇：美中領先，歐洲緊追

報告指出，全球 AI 研究的競爭日益激烈，美國仍然是 AI 模型的主要來源。 2024 年，美國生產了 40 個 AI 模型，大大超過了中國的 15 個和法國的 3 個。在過去的十年中，來自美國的機器學習模型比其他國家都多。

同時，美國的企業在生產機器學習模型方面仍處於領先地位。 2024 年，貢獻最大的是 OpenAI（7 款）、Google（7 款）和阿里巴巴（6 款）。自 2014 年以來，Google 以 187 款模型領先，其次是 Meta（82 款）和微軟（39 款）。

在學術機構中，卡內基美隆大學（25 款）、史丹佛大學（25 款）和清華大學（22 款）是自 2014 年以來最多產的大學。

三、科學應用突破：AI 助攻醫療與太空

AI 已廣泛應用於蛋白質結構預測（如 AlphaFold 3、ESM-3）、新材料探索（GNoME 模型）、野火預測及太空探索。部分成果甚至促成諾貝爾獎級的研究，證明 AI 在科學領域的深遠潛力。

四、產業落地擴張：醫療、交通與客服皆受惠

報告承認，AI 已從實驗室走入生活，涵蓋醫療、交通等領域。2023 年美國 FDA 核准 223 項 AI 醫療設備，Waymo 每週提供逾 15 萬次無人駕駛接送服務，中國百度 Apollo Go 也在多城市運營平價無人車。

該報告也強調了 AI 對經濟日益增長的影響，指出各公司正在對 AI 進行大量投資，私人融資達到創紀錄的水準。2024 年美國投資額達 1,091 億美元，遠超中國（93 億）與英國（45 億），推動供應鏈優化與客服自動化等多面向應用，早期採用者已經體驗到了生產力的提高，凸顯 AI 徹底改變商業營運的潛力。

五、效率與環境矛盾並存

報告指出，演算法和硬體的進步大大降低了 AI 模型的運作成本。例如，運行 GPT-3.5 等模型現在比 2022 年便宜 280 倍。成本的降低使得新創公司和小型組織更容易使用 AI 。

然而，GPT-4 等大型模型訓練仍會產生逾 5,000 噸二氧化碳。AI 能源消耗與碳足跡的問題，促使企業與研究機構尋求更潔淨的能源與永續解法。

六、政策監管加速：全球推動負責任 AI

報告指出，隨著 AI 影響力的不斷擴大，各國政府正在加強對 AI 發展的監管力道。美國 2024 年通過 59 項 AI 法案，強化科技監督，加拿大、中國、沙烏地阿拉伯積極投資 AI。OECD、歐盟與聯合國亦倡導國際治理架構，但 AI 事故頻傳，凸顯系統安全與透明度仍待提升。

七、教育與就業：AI 教育普及但資源不均

報告強調了 AI 教育的全球擴張，越來越多的國家將 AI 和電腦科學納入其課程，帶動人才養成熱潮。全球已有多國將 AI 納入中小學課綱，但教育資源分布不均仍是挑戰，發展中國家在教育資源上仍存落差。

美國方面，儘管 AI 教育熱度上升，但師資與教具仍需強化。碩士層級 AI 學位授予人數激增，顯示對該領域的興趣與需求同步飆升，呼籲全球推動更公平與包容的 AI 教育政策。

八、公眾觀感：接受 AI 協助但關注隱私

報告顯示，大多數民眾對 AI 抱持謹慎樂觀態度，但對於道德、偏見與資料安全等議題仍有所疑慮。對 AI 公司處理個資的信任度下降，且對演算法公平性持保留看法。