2025 AI 指數報告：揭露人工智慧八大發展趨勢與全球挑戰
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:30
隨著人工智慧（AI）以驚人速度滲透各行各業，從醫療、教育到交通、太空探索，其影響已無所不在。史丹佛大學以人為本人工智慧研究院（HAI）於近日發布《2025 AI 指數報告 》，本報告為全球觀察 AI 技術演進與社會影響的重要指標，深入分析 AI 發展趨勢、應用現況及治理挑戰。
以下為本次報告的八大重點整理：
一、技術飛躍：AI 表現再突破，開源模型迎頭趕上
2024 年，AI 在新一代標竿測試（如 MMLU、GPQA、SWE-bench）中表現大幅進步，部分生成式 AI 工具已可產出高品質影片，甚至有 AI 程式助手在特定任務中超越人類工程師。開源模型與封閉模型的效能差距迅速縮小，讓高階 AI 更易取得。
報告中強調的另一個趨勢，則是開源和封閉 AI 模型之間的日益激烈競爭。2024 年，開源模型快速改進，縮小與專有模型的效能差距。這一發展使先進的 AI 更加容易獲得，開放模型的性能現在幾乎可以與封閉模型相媲美。
二、全球競爭加劇：美中領先，歐洲緊追
報告指出，全球 AI 研究的競爭日益激烈，美國仍然是 AI 模型的主要來源。 2024 年，美國生產了 40 個 AI 模型，大大超過了中國的 15 個和法國的 3 個。在過去的十年中，來自美國的機器學習模型比其他國家都多。
同時，美國的企業在生產機器學習模型方面仍處於領先地位。 2024 年，貢獻最大的是 OpenAI（7 款）、Google（7 款）和阿里巴巴（6 款）。自 2014 年以來，Google 以 187 款模型領先，其次是 Meta（82 款）和微軟（39 款）。
在學術機構中，卡內基美隆大學（25 款）、史丹佛大學（25 款）和清華大學（22 款）是自 2014 年以來最多產的大學。
三、科學應用突破：AI 助攻醫療與太空
AI 已廣泛應用於蛋白質結構預測（如 AlphaFold 3、ESM-3）、新材料探索（GNoME 模型）、野火預測及太空探索。部分成果甚至促成諾貝爾獎級的研究，證明 AI 在科學領域的深遠潛力。
四、產業落地擴張：醫療、交通與客服皆受惠
報告承認，AI 已從實驗室走入生活，涵蓋醫療、交通等領域。2023 年美國 FDA 核准 223 項 AI 醫療設備，Waymo 每週提供逾 15 萬次無人駕駛接送服務，中國百度 Apollo Go 也在多城市運營平價無人車。
該報告也強調了 AI 對經濟日益增長的影響，指出各公司正在對 AI 進行大量投資，私人融資達到創紀錄的水準。2024 年美國投資額達 1,091 億美元，遠超中國（93 億）與英國（45 億），推動供應鏈優化與客服自動化等多面向應用，早期採用者已經體驗到了生產力的提高，凸顯 AI 徹底改變商業營運的潛力。
五、效率與環境矛盾並存
報告指出，演算法和硬體的進步大大降低了 AI 模型的運作成本。例如，運行 GPT-3.5 等模型現在比 2022 年便宜 280 倍。成本的降低使得新創公司和小型組織更容易使用 AI 。
然而，GPT-4 等大型模型訓練仍會產生逾 5,000 噸二氧化碳。AI 能源消耗與碳足跡的問題，促使企業與研究機構尋求更潔淨的能源與永續解法。
六、政策監管加速：全球推動負責任 AI
報告指出，隨著 AI 影響力的不斷擴大，各國政府正在加強對 AI 發展的監管力道。美國 2024 年通過 59 項 AI 法案，強化科技監督，加拿大、中國、沙烏地阿拉伯積極投資 AI。OECD、歐盟與聯合國亦倡導國際治理架構，但 AI 事故頻傳，凸顯系統安全與透明度仍待提升。
七、教育與就業：AI 教育普及但資源不均
報告強調了 AI 教育的全球擴張，越來越多的國家將 AI 和電腦科學納入其課程，帶動人才養成熱潮。全球已有多國將 AI 納入中小學課綱，但教育資源分布不均仍是挑戰，發展中國家在教育資源上仍存落差。
美國方面，儘管 AI 教育熱度上升，但師資與教具仍需強化。碩士層級 AI 學位授予人數激增，顯示對該領域的興趣與需求同步飆升，呼籲全球推動更公平與包容的 AI 教育政策。
八、公眾觀感：接受 AI 協助但關注隱私
報告顯示，大多數民眾對 AI 抱持謹慎樂觀態度，但對於道德、偏見與資料安全等議題仍有所疑慮。對 AI 公司處理個資的信任度下降，且對演算法公平性持保留看法。
在工作影響方面，雖然許多員工承認 AI 將改變他們的角色，但大多數人並不認為他們會被 AI 取代。相反，他們預計 AI 將改變他們的工作方式，自動執行某些任務並需要新的技能。
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