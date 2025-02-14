俄美角力！會晤莫迪後 川普稱今年起增加輸印軍售 最終出售F-35戰鬥機

鉅亨網編譯許家華 2025-02-14 10:50

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美國川普總統周四表示，今年起將增加對印度的軍售，並最終向印度提供 F-35 戰鬥機。

川普向媒體表示：「我們將增加對印度的軍售數十億美元，為最終向印度提供 F-35 隱形戰鬥機鋪路。」

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川普並未提供具體時間表，但對外軍售，尤其是 F-35 隱形戰機這類尖端技術，通常需要數年時間才能完成。

川普在與印度總理莫迪會晤後舉行的聯合記者會上也表示，兩國已達成協議，其中包括印度進口更多美國石油和天然氣，以縮小兩國之間的貿易逆差。

川普也稱中印雙方將共同努力應對其所謂的「激進伊斯蘭恐怖主義威脅」。

洛克希德馬丁公司 (LMT-US) 是 F-35 戰機的生產商，該公司尚未對川普向印度出售戰機的計畫發表評論。該股周四下跌 1.64%，收每股 434.72 美元，今年迄今仍跌逾 10%。

F-35 等對外軍售被視為政府間交易，其中五角大廈充當國防承包商和外國政府之間的中間人。

印度自 2008 年以來已同意購買價值超過 200 億美元的美國國防產品。經過六年多的審議，印度去年終於同意購買 31 架 MQ-9B SeaGuardian 和 SkyGuardian 無人機。

據美國國會研究服務處稱，印度預計未來十年投入 2000 多億美元用於軍事現代化。

洛克希德公司為美軍和美國盟友生產三種新型戰機，這些盟友包括英國、澳洲、義大利、土耳其、挪威、荷蘭、以色列、日本、韓國和比利時。

印度是全球最大武器進口國，而俄羅斯數十年來一直是印度的主要武器供應國，俄羅斯的戰鬥機也是印度軍事艦隊的一部分。但近年來，俄烏戰爭阻礙俄羅斯出口能力，使得印度必須轉向西方國家。