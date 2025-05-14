Manus AI代理平台開放實測！挑戰ChatGPT 誰才是最強AI助手？

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 12:30

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隨著 AI 代理（AI Agent）技術快速發展，能自動完成複雜任務的 AI 平台成為焦點。近日，曾經一碼難求的 Manus AI 代理平台正式開放註冊，並吸引大量用戶湧入體驗。

本文將透過兩項實際任務，深入比較 Manus 與 ChatGPT 在任務效率、使用體驗與資源消耗上的差異，幫助讀者判斷誰才是真正實用的 AI 助手。

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根據官方公告，Manus 新註冊用戶每日可獲 300 積分，並額外贈送一次性 1000 積分。中國媒體以一般用戶身分實測，共獲得 1300 積分，用於執行兩項具體任務對比。

任務一：影片轉檔與簡報製作

第一個任務是下載 Manus 產品負責人張濤的演講影片，提取 MP3 音訊並轉寫成文字，再生成 PDF 與 PPT 簡報。

Manus 執行任務時如工程師般進行終端指令操作，嘗試安裝多種工具。然而因無法成功安裝語音辨識模組 Whisper，最終僅完成 MP3 輸出，耗時逾一小時並一次性扣除 1000 積分。

中媒指出，儘管 Manus 成功將 MP3 嵌入自動生成網頁並部署，但任務流程被過度拆解，導致資源消耗與執行時間大增。該平台雖展現對自動化流程的執著，卻讓人質疑其「效率優先」的邏輯。

相較之下，ChatGPT 雖無法直接下載影片與轉檔，卻能迅速生成 400 字摘要，並依據內容產出具結構性的 PPT 與 PDF，處理時間不到一分鐘。其應對受限資源的能力與高效內容輸出，展現了生成式 AI 的成熟與穩定性。

任務二：東京三日自由行規劃

第二項任務為規劃三天東京自由行，包含行程、交通、預算與預約三家拉麵店。Manus 再次展開冗長流程，自動收集景點資訊、營業時間與交通費用估算，花費超過 20 分鐘才完成一份行程表。

儘管 Manus 嘗試預約午餐地點，但大多數熱門拉麵店僅接受現場排隊。最終僅提供一般建議，缺乏替代方案與預約鏈接，導致實際可用性不高，且再度消耗 351 積分，使用者剩餘資源迅速見底。

相較之下，ChatGPT 針對同樣任務迅速回應，提供三天景點行程、交通建議（如 Suica 卡、一日券）、費用估算與午餐拉麵店推薦，並附上線上預約平台與連結，內容條理清晰、格式美觀，整體使用體驗優於 Manus。

實測顯示，Manus AI 仍輸給 ChatGPT。（圖：Shutterstock）

Manus 具潛力但不成熟，ChatGPT 更適合實用任務

從實測結果來看：

Manus 擅長處理結構清晰、可自動化的任務，但目前仍存在執行效率低、穩定性不足、資源消耗高等問題。

ChatGPT 展現成熟的生成式 AI 能力，特別適合快速應對模糊需求、提供有條理的實用內容。