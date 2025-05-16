鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估上修至1.05元，預估目標價為9.35元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.03元上修至1.05元，其中最高估值1.55元，最低估值0.35元，預估目標價為9.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.55(1.55)
|1.76
|2.24
|2.6
|最低值
|0.35(0.35)
|0.4
|0.75
|0.85
|平均值
|1.04(1.04)
|1.32
|1.54
|1.53
|中位數
|1.05(1.03)
|1.33
|1.6
|1.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,852.16億
|1,919.41億
|1,969.88億
|1,988.76億
|最低值
|1,669.00億
|1,462.55億
|1,523.32億
|1,520.48億
|平均值
|1,761.38億
|1,750.64億
|1,793.44億
|1,823.96億
|中位數
|1,767.27億
|1,761.44億
|1,811.00億
|1,962.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.32
|4.49
|-0.49
|1.09
|1.48
|營業收入
|1,271.44億
|1,363.41億
|1,580.57億
|1,761.91億
|1,849.92億
詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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