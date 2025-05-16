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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dick s體育用品DKS-US的目標價調降至220元，幅度約4.35%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Dick s體育用品(DKS-US)提出目標價估值：中位數由230元下修至220元，調降幅度4.35%。其中最高估值273元，最低估值180元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予Dick s體育用品評價：積極樂觀11位、保持中立16位、保守悲觀1位。

Dick s體育用品今(16日)收盤價為179.05元。近5日股價下跌4.35%，標普指數上漲4.47%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股DKS市場預估目標價

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