鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dick s體育用品DKS-US的目標價調降至230元，幅度約3.77%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Dick s體育用品(DKS-US)提出目標價估值：中位數由239元下修至230元，調降幅度3.77%。其中最高估值273元，最低估值187元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予Dick s體育用品評價：積極樂觀12位、保持中立16位、保守悲觀1位。
Dick s體育用品今(15日)收盤價為209.61元。近5日股價上漲3.77%，標普指數上漲4.64%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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