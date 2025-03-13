鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cae Inc.(CAE-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為27.72元
鉅亨網新聞中心 2025-03-13 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cae Inc.(CAE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.85元下修至0.84元，其中最高估值0.87元，最低估值0.82元，預估目標價為27.72元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.87(0.87)
|1.13
|1.31
|1.24
|最低值
|0.82(0.82)
|0.9
|1.03
|1.24
|平均值
|0.84(0.85)
|1
|1.15
|1.24
|中位數
|0.84(0.85)
|0.98
|1.12
|1.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|33.88億
|36.70億
|39.29億
|38.93億
|最低值
|31.94億
|32.78億
|35.73億
|38.93億
|平均值
|32.90億
|35.07億
|37.20億
|38.93億
|中位數
|32.82億
|35.09億
|37.08億
|38.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.88
|-0.13
|0.37
|0.53
|-0.70
|營業收入
|27.23億
|22.56億
|26.89億
|31.77億
|31.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Cae Inc.(CAE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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