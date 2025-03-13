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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cae Inc.(CAE-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為27.72元

鉅亨網新聞中心 2025-03-13 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cae Inc.(CAE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.85元下修至0.84元，其中最高估值0.87元，最低估值0.82元，預估目標價為27.72元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.87(0.87)1.131.311.24
最低值0.82(0.82)0.91.031.24
平均值0.84(0.85)11.151.24
中位數0.84(0.85)0.981.121.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.88億36.70億39.29億38.93億
最低值31.94億32.78億35.73億38.93億
平均值32.90億35.07億37.20億38.93億
中位數32.82億35.09億37.08億38.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.88-0.130.370.53-0.70
營業收入27.23億22.56億26.89億31.77億31.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Cae Inc.(CAE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCAE

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