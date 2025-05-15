鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class ACRWV-US的目標價調升至51元，幅度約10.87%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)提出目標價估值：中位數由46元上修至51元，調升幅度10.87%。其中最高估值80元，最低估值36元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予CoreWeave, Inc. Class A評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀0位。
CoreWeave, Inc. Class A今(15日)收盤價為67.46元。近5日股價上漲10.87%，標普指數上漲4.64%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國AI監管或將暫停10年！國會新法案「禁止限制AI」
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估上修至-0.26元，預估目標價為46.00元
- 本週操盤筆記：美4月CPI、美零售業財報、Fed主席鮑爾談話
- Altman、蘇姿丰齊發聲！美國參議院AI聽證會聚焦AI發展
上一篇
下一篇