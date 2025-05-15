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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class ACRWV-US的目標價調升至51元，幅度約10.87%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)提出目標價估值：中位數由46元上修至51元，調升幅度10.87%。其中最高估值80元，最低估值36元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予CoreWeave, Inc. Class A評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀0位。

CoreWeave, Inc. Class A今(15日)收盤價為67.46元。近5日股價上漲10.87%，標普指數上漲4.64%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股CRWV市場預估目標價

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CoreWeave, Inc. Class A67.46+6.64%

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