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川普中東行只忙著做生意？陸媒：川普欲以「胡蘿蔔加大棒」重塑中東

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-15 09:30

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川普中東行只忙著做生意？陸媒：川普欲以「胡蘿蔔加大棒」重塑中東(圖：shutterstock)

人在中東訪問的美國總統川普周二 (13 日) 在沙烏地阿拉伯對其重塑中東構想做出迄今最清晰地闡述，同時對該地區既拋出合作誘餌，又揮舞制裁大棒。這場外交攻勢涉及伊朗核談判、加薩衝突、敘利亞制裁及區域盟友關係調整等多重議題，揭露美國中東政策的矛盾與現實困境。

《新華社》報導，在伊朗問題上，川普延續「極限施壓」策略，聲稱已準備好與伊朗達成核協議，但警告若談判破裂將讓伊朗石油出口歸零。川普強調，「美國的提議不會永遠有效」，要求伊朗及時做出選擇。這一鷹派立場推動國際油價從今年低點反彈，紐約期油上漲 2.8% 至每桶 64 美元附近。


花旗分析指出，若美伊達成協議，布蘭特可能跌至每桶 50 美元，但若破裂，地緣風險溢價恐讓油價突破 70 美元。石油交易商正加碼押注布蘭特原油 95 美元的買權，反映市場對局勢不確定性的擔憂。

在加薩問題上，川普宣稱「將繼續努力結束戰爭」，但其政策與以色列有明顯裂痕。儘管以色列未列入川普此次中東行程，美方仍於 11 日繞過以方與哈馬斯達成協議，促成最後一名美以雙重國籍公民獲釋。然而以色列總理內塔尼亞胡明確表示，即便哈馬斯釋放人質，以軍僅會短暫開火，消滅哈馬斯的目標不變。這與川普政府推動區域穩定的表態形成微妙對立。

敘利亞議題上，川普宣布解除對敘制裁，並透露國務卿魯比歐將與敘方官員會晤。分析人士認為，此舉可能跟換取敘利亞礦產開採權有關。敘利亞官方對美方決定表示歡迎，並表示將協助戰後重建。

不過，土耳其總統厄多安與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德的協調，暗示地區博弈仍在持續。

在推動阿拉伯國家與以色列關係正常化方面，川普將希望寄託於沙烏地阿拉伯加入《亞伯拉罕協議》。他坦言，自 2023 年 10 月以巴衝突升級後，沙國暫停相關談判，但堅稱「適當時機」仍可能實現沙以建交。這與川普第一個任期撮合阿聯、巴林等國與以色列建交的「成績單」形成對比，揭露地區大國博弈的複雜性。

針對葉門武裝組織，川普宣稱 6 日宣布的停火是「極成功的軍事行動」，但《紐約時報》披露，美軍在歷時一個半月的打擊中耗資巨大卻未達目標，最終因避免陷入戰爭泥潭選擇撤出。美方雖指責伊朗支持葉門武裝組織，但軍事行動未能實現「恢復紅海航運」的關鍵訴求，凸顯戰略意圖落空。

本次中東行，川普試圖平衡威懾與懷柔，既以石油製裁威脅伊朗、維持對加薩局勢的軍事支持，也透過解除敘利亞制裁釋放緩和訊號。

然而，中東盟友的謹慎態度如沙國對於跟以色列建交的遲疑、以色列對談判的抵觸、葉門武裝組織未納停火框架，均暴露美國影響力的相對衰退。當美國「胡蘿蔔加大棒」策略遭遇多方利益角力，中東棋局的走向仍充滿變數。

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川普中東行沙烏地阿拉伯伊朗中東胡蘿蔔大棒外交以巴衝突加薩國際油價

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