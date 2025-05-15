川普中東行只忙著做生意？陸媒：川普欲以「胡蘿蔔加大棒」重塑中東

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-15 09:30

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人在中東訪問的美國總統川普周二 (13 日) 在沙烏地阿拉伯對其重塑中東構想做出迄今最清晰地闡述，同時對該地區既拋出合作誘餌，又揮舞制裁大棒。這場外交攻勢涉及伊朗核談判、加薩衝突、敘利亞制裁及區域盟友關係調整等多重議題，揭露美國中東政策的矛盾與現實困境。

《新華社》報導，在伊朗問題上，川普延續「極限施壓」策略，聲稱已準備好與伊朗達成核協議，但警告若談判破裂將讓伊朗石油出口歸零。川普強調，「美國的提議不會永遠有效」，要求伊朗及時做出選擇。這一鷹派立場推動國際油價從今年低點反彈，紐約期油上漲 2.8% 至每桶 64 美元附近。

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花旗分析指出，若美伊達成協議，布蘭特可能跌至每桶 50 美元，但若破裂，地緣風險溢價恐讓油價突破 70 美元。石油交易商正加碼押注布蘭特原油 95 美元的買權，反映市場對局勢不確定性的擔憂。

在加薩問題上，川普宣稱「將繼續努力結束戰爭」，但其政策與以色列有明顯裂痕。儘管以色列未列入川普此次中東行程，美方仍於 11 日繞過以方與哈馬斯達成協議，促成最後一名美以雙重國籍公民獲釋。然而以色列總理內塔尼亞胡明確表示，即便哈馬斯釋放人質，以軍僅會短暫開火，消滅哈馬斯的目標不變。這與川普政府推動區域穩定的表態形成微妙對立。

敘利亞議題上，川普宣布解除對敘制裁，並透露國務卿魯比歐將與敘方官員會晤。分析人士認為，此舉可能跟換取敘利亞礦產開採權有關。敘利亞官方對美方決定表示歡迎，並表示將協助戰後重建。

不過，土耳其總統厄多安與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德的協調，暗示地區博弈仍在持續。

在推動阿拉伯國家與以色列關係正常化方面，川普將希望寄託於沙烏地阿拉伯加入《亞伯拉罕協議》。他坦言，自 2023 年 10 月以巴衝突升級後，沙國暫停相關談判，但堅稱「適當時機」仍可能實現沙以建交。這與川普第一個任期撮合阿聯、巴林等國與以色列建交的「成績單」形成對比，揭露地區大國博弈的複雜性。

針對葉門武裝組織，川普宣稱 6 日宣布的停火是「極成功的軍事行動」，但《紐約時報》披露，美軍在歷時一個半月的打擊中耗資巨大卻未達目標，最終因避免陷入戰爭泥潭選擇撤出。美方雖指責伊朗支持葉門武裝組織，但軍事行動未能實現「恢復紅海航運」的關鍵訴求，凸顯戰略意圖落空。

本次中東行，川普試圖平衡威懾與懷柔，既以石油製裁威脅伊朗、維持對加薩局勢的軍事支持，也透過解除敘利亞制裁釋放緩和訊號。