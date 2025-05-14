鉅亨速報 - Factset 最新調查：CyberArk軟體(CYBR-US)EPS預估上修至3.79元，預估目標價為443.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:16
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對CyberArk軟體(CYBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.65元上修至3.79元，其中最高估值3.88元，最低估值3.62元，預估目標價為443.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.88(3.86)
|5.35
|7.16
|最低值
|3.62(3.53)
|4.42
|5.74
|平均值
|3.77(3.67)
|4.81
|6.25
|中位數
|3.79(3.65)
|4.78
|6.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.31億
|16.54億
|19.53億
|22.00億
|最低值
|13.08億
|15.23億
|17.89億
|22.00億
|平均值
|13.19億
|15.78億
|18.87億
|22.00億
|中位數
|13.18億
|15.74億
|18.81億
|22.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.15
|-2.12
|-3.21
|-1.60
|-2.12
|營業收入
|4.64億
|5.03億
|5.92億
|7.52億
|10.01億
詳細資訊請看美股內頁：
CyberArk軟體(CYBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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