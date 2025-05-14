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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CyberArk軟體(CYBR-US)EPS預估上修至3.79元，預估目標價為443.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:16


根據FactSet最新調查，共34位分析師，對CyberArk軟體(CYBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.65元上修至3.79元，其中最高估值3.88元，最低估值3.62元，預估目標價為443.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.88(3.86)5.357.16
最低值3.62(3.53)4.425.74
平均值3.77(3.67)4.816.25
中位數3.79(3.65)4.786.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.31億16.54億19.53億22.00億
最低值13.08億15.23億17.89億22.00億
平均值13.19億15.78億18.87億22.00億
中位數13.18億15.74億18.81億22.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.15-2.12-3.21-1.60-2.12
營業收入4.64億5.03億5.92億7.52億10.01億

詳細資訊請看美股內頁：
CyberArk軟體(CYBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCYBR

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