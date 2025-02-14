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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CyberArk軟體CYBR-US的目標價調升至450元，幅度約12.5%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對CyberArk軟體(CYBR-US)提出目標價估值：中位數由400元上修至450元，調升幅度12.5%。其中最高估值500元，最低估值328元。

綜合評級 - 共有37位分析師給予CyberArk軟體評價：積極樂觀34位、保持中立3位、保守悲觀0位。

CyberArk軟體今(14日)收盤價為414.31元。近5日股價下跌12.5%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CYBR市場預估目標價

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