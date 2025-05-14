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鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至4.43元，預估目標價為34.59元

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.52元下修至4.43元，其中最高估值6.09元，最低估值3.23元，預估目標價為34.59元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.09(6.09)6.446.674.4
最低值3.23(3.23)3.84.294.4
平均值4.48(4.55)5.045.364.4
中位數4.43(4.52)4.715.244.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,533.69億1,601.89億1,608.94億1,638.34億
最低值1,369.48億1,396.60億1,462.92億1,638.34億
平均值1,472.59億1,525.64億1,570.71億1,638.34億
中位數1,469.16億1,554.12億1,605.48億1,638.34億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.593.662.834.693.52
營業收入1,241.83億1,295.04億1,247.64億1,412.76億1,422.68億

詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHMC

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