鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至4.43元，預估目標價為34.55元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 02:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.52元下修至4.43元，其中最高估值6.09元，最低估值3.23元，預估目標價為34.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.09(6.09)
|6.44
|6.65
|4.39
|最低值
|3.23(3.23)
|3.8
|4.28
|4.39
|平均值
|4.48(4.56)
|5.03
|5.35
|4.39
|中位數
|4.43(4.52)
|4.71
|5.22
|4.39
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,533.69億
|1,601.89億
|1,605.97億
|1,638.34億
|最低值
|1,369.48億
|1,396.60億
|1,459.32億
|1,638.34億
|平均值
|1,471.46億
|1,524.49億
|1,567.83億
|1,638.34億
|中位數
|1,466.01億
|1,554.12億
|1,603.01億
|1,638.34億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.59
|3.66
|2.83
|4.69
|營業收入
|1,241.83億
|1,295.04億
|1,247.64億
|1,412.76億
詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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