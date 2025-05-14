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鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至4.43元，預估目標價為34.55元

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 02:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.52元下修至4.43元，其中最高估值6.09元，最低估值3.23元，預估目標價為34.55元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.09(6.09)6.446.654.39
最低值3.23(3.23)3.84.284.39
平均值4.48(4.56)5.035.354.39
中位數4.43(4.52)4.715.224.39

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,533.69億1,601.89億1,605.97億1,638.34億
最低值1,369.48億1,396.60億1,459.32億1,638.34億
平均值1,471.46億1,524.49億1,567.83億1,638.34億
中位數1,466.01億1,554.12億1,603.01億1,638.34億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS3.593.662.834.69
營業收入1,241.83億1,295.04億1,247.64億1,412.76億

詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHMC

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