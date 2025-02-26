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鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐尼克公司(OKE-US)EPS預估下修至5.69元，預估目標價為109.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對歐尼克公司(OKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.82元下修至5.69元，其中最高估值6.65元，最低估值5.27元，預估目標價為109.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.65(6.93)7.177.097.28
最低值5.27(5.42)5.836.567.28
平均值5.85(5.96)6.486.857.28
中位數5.69(5.82)6.496.877.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值286.85億283.05億291.78億
最低值182.95億244.62億291.78億
平均值242.50億265.50億291.78億
中位數245.82億267.16億291.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.423.353.845.485.17
營業收入84.57億172.72億228.71億174.76億216.98億

詳細資訊請看美股內頁：
歐尼克公司(OKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOKE

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