鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐尼克公司(OKE-US)EPS預估下修至5.69元，預估目標價為109.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對歐尼克公司(OKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.82元下修至5.69元，其中最高估值6.65元，最低估值5.27元，預估目標價為109.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.65(6.93)
|7.17
|7.09
|7.28
|最低值
|5.27(5.42)
|5.83
|6.56
|7.28
|平均值
|5.85(5.96)
|6.48
|6.85
|7.28
|中位數
|5.69(5.82)
|6.49
|6.87
|7.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|286.85億
|283.05億
|291.78億
|最低值
|182.95億
|244.62億
|291.78億
|平均值
|242.50億
|265.50億
|291.78億
|中位數
|245.82億
|267.16億
|291.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.42
|3.35
|3.84
|5.48
|5.17
|營業收入
|84.57億
|172.72億
|228.71億
|174.76億
|216.98億
詳細資訊請看美股內頁：
歐尼克公司(OKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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