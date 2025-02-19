鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為20.73元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 22:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.33元上修至2.38元，其中最高估值3.12元，最低估值1.93元，預估目標價為20.73元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.12(3.12)
|2.79
|2.98
|最低值
|1.93(1.93)
|1.89
|2.4
|平均值
|2.37(2.35)
|2.16
|2.63
|中位數
|2.38(2.33)
|2.12
|2.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|197.27億
|196.00億
|199.66億
|最低值
|186.96億
|187.56億
|196.21億
|平均值
|192.43億
|191.17億
|197.76億
|中位數
|192.95億
|191.06億
|197.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.14
|2.51
|2.02
|1.52
|0.65
|營業收入
|202.70億
|217.42億
|198.51億
|183.16億
|193.82億
詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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