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鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為20.73元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 22:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.33元上修至2.38元，其中最高估值3.12元，最低估值1.93元，預估目標價為20.73元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.12(3.12)2.792.98
最低值1.93(1.93)1.892.4
平均值2.37(2.35)2.162.63
中位數2.38(2.33)2.122.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值197.27億196.00億199.66億
最低值186.96億187.56億196.21億
平均值192.43億191.17億197.76億
中位數192.95億191.06億197.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.142.512.021.520.65
營業收入202.70億217.42億198.51億183.16億193.82億

詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKT

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