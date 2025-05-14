台鐵推新會員制2.0 補差價換票更靈活、點數優化再升級

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-14 18:36

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為提升會員於使用點數折抵換票的便利性，台鐵公司今 (14) 日推出「會員服務優化 2.0」首波措施，內容包括補差價換票機制及點數折抵上限調整，讓會員在旅程規劃上擁有更多彈性。其中補差價換票機制將自明 (15) 日起實施，點數折抵優惠將於 6 月 23 日擴大上路，折抵上限從 30% 調高至 50%。

台鐵公司指出，以往會員如使用點數折抵購票後需變更車票，若新舊票價不同，須先辦理退票再重新購票，流程繁瑣，未來新制上路後，僅需補足票價差額，即可升等搭乘更高等級列車 (如升等體驗騰雲座艙)，使行程調整更為便利，搭車體驗也更加優質 (惟起訖站須維持不變)。

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此外，自今年 6 月 23 日起，台鐵會員於購買對號列車單張車票時，若於當日完成交易，即可享有點數折抵票價上限，由原本 30% 調高至 50% 優惠，讓累積的點數發揮更高效益，也提升搭乘誘因與回饋實用性。