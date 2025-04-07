台鐵票價6/23起調漲 漲幅約26.8% 自強號台北到新左營漲到975元

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-07 16:16

‌



凍漲近 30 幾年的台鐵票價，台鐵公司於今年春節過後，提出票價合理化方案，預計票價平均調漲 26.8%，且採用遞遠遞減的方案調整。交通部次務次長、代理台鐵公司董事長伍勝園今 (7) 日表示，目前行政院已經核定票價調整案，預計今年 6 月 23 日進行票價調整，平均漲幅約 26.8%，以自強號台北到新左營計算，將從 824 元調整為 975 元。

台鐵公司董事會是在 2 月 5 日通過票價調漲案，平均調漲 26.8%，交通部費率委員會於 2 月 21 日審議通過，伍勝園今日在立法院交委會答詢立委時表示，行政院於日前核定，新票價於 6 月 23 日上路。調整後平均費率將從目前的每公里 1.42 元提高至 1.82 元。

‌



立委質詢時指出，主張合理的公共運輸票價能提供民眾安全舒適，但目前受到美國總統川普政策影響，國內經濟短期內可能面臨劇烈波動，質疑此時調漲是否適宜？是否影響調漲計畫的實施時程？