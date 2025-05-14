外賣成第二成長引擎！京東Q1營收利潤仍俱優預期 新業務虧13億人民幣仍被看好

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-14 12:40

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京東集團 (09618-HK)(JD-US)今 (14) 日開盤上漲 4.2%，因該公司今年首季營收與利潤俱優於市場預期，收入年增 15.8% 至 3011 億元(人民幣，下同)，歸屬公司普通股東凈利 109 億元，高於去年同期的 71 億元。在這場業績盛宴中，京東外送業務的首秀成為最大亮點，新業務收入 57.53 億元，年增 18.1%，日均訂單量即將突破 2000 萬單。

財報顯示，京東零售業務貢獻 2638.45 億元收入，成長 16.3%，創近三年新高，其中電子產品及家電收入成長 17.1% 至 1,442.95 億元，日用百貨商品收入成長 14.9% 至 980 億元。物流業務營收 470 億元，經調整後淨利 7.5 億元，較去年成長 13.4%。

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儘管虧損擴大至 13.27 億元，高於去年同期 6.7 億元，但 57.53 億元的營收規模和 18.1% 的增速，標誌著外送業務正式扛起成長大旗。京東零售執行長辛利軍在財報電話會上透露，外賣業務日均訂單量很快將突破 2000 萬單，並強調其對平台流量轉化率的拉動效應，用戶平均購物頻率提升 12%，跨品項消費佔比增加 8%。

值得關注的是，京東生態系員工總數突破 70 萬人，較上年末淨增 3 萬人，人力資源支出較去年同期大漲 10.7% 至 1288 億元，印證其「重資產」策略的持續加碼。

自 2024 年試行外送業務以來，京東以「免佣金」策略和騎手保障體系迅速撕開市場缺口。今年 4 月，劉強東親自配送外帶並與騎士同桌共飲的影片登上熱搜，將這場「攪局者」戰役推向高潮。

財報顯示，外送業務雖處虧損擴張期，但「品質化 + 社會化保障」模式已顯露差異化競爭力。零佣金吸引超 10 萬家餐飲商戶入駐，全職騎士「五險一金」涵蓋率達 65%，用戶重購率較業界均值高出 23%。

網經社分析師陳禮騰指出，京東外賣的「三毛五」理論 (只賺合理利潤) 正在重建產業規則。相較於美團、餓了麼依賴佣金抽成的模式，京東透過物流協同降低配送成本，同時以零售業務反哺本地生活流量，形成「商品 + 服務」的閉環生態。這種「不燒錢賺口碑」的策略有望引發產業從「補貼大戰」轉型為「價值競爭」。

就在財報發布當晚，市場監管總局聯合五部委約談主要外賣平台，直指「演算法壓榨騎手」「佣金畸高」等痛點，這被解讀為對京東「高舉高打」策略的潛在警告。儘管承諾騎手社保全覆蓋，但日均 2000 萬單的擴張目標下，勞動權益保障與成本控制的平衡難題亟待破解。

花旗則出具研究報告指出，外送業務虧損擴大可能拖累整體利潤率，但長期看好京東「零售 + 服務」的綜效，摩根士丹利則預期京東外送若能達到 20% 的市佔率，將為其貢獻超過 200 億元的年收入。

此外，財報也透露京東更深層的變革脈絡。自去年底劉強東回歸一線後，公司加速推動組織架構扁平化改革，將原有 28 個事業群精簡為 12 個，並重啟「低價心智」策略。今年首季日用百貨品類透過百億補貼實現銷售成長 21%，驗證了「下沉市場 + 品質升級」的可行性。

但挑戰依然嚴峻，零售業務經營利潤率雖提升至 3.8%，物流業務淨利成長率卻放緩至 13.4%，新業務虧損率仍高達 23.1%。在即時零售賽道，美團、餓了麼合計佔據近九成市佔率，京東能否複製其在物流領域的「後來居上」神話，仍需觀察第二季的旺季表現。