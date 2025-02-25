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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為33.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.54元上修至0.56元，其中最高估值0.82元，最低估值0.16元，預估目標價為33.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.82(0.82)1.11.421.17
最低值0.16(0.16)0.290.450.56
平均值0.57(0.54)0.771.020.87
中位數0.56(0.54)0.821.050.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.88億30.26億39.53億34.27億
最低值18.02億19.26億25.61億30.92億
平均值21.98億25.98億31.32億32.60億
中位數23.05億27.12億30.98億32.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.07-0.58-0.32-0.11
營業收入0.002.72億5.27億8.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHIMS

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