鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為33.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.54元上修至0.56元，其中最高估值0.82元，最低估值0.16元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.82(0.82)
|1.1
|1.42
|1.17
|最低值
|0.16(0.16)
|0.29
|0.45
|0.56
|平均值
|0.57(0.54)
|0.77
|1.02
|0.87
|中位數
|0.56(0.54)
|0.82
|1.05
|0.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.88億
|30.26億
|39.53億
|34.27億
|最低值
|18.02億
|19.26億
|25.61億
|30.92億
|平均值
|21.98億
|25.98億
|31.32億
|32.60億
|中位數
|23.05億
|27.12億
|30.98億
|32.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.07
|-0.58
|-0.32
|-0.11
|營業收入
|0.00
|2.72億
|5.27億
|8.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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