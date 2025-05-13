鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ryan Specialty Holdings Inc Class ARYAN-US的目標價調升至78元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心 2025-05-13 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Ryan Specialty Holdings Inc Class A(RYAN-US)提出目標價估值：中位數由75元上修至78元，調升幅度4%。其中最高估值89元，最低估值56元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Ryan Specialty Holdings Inc Class A評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀2位。
Ryan Specialty Holdings Inc Class A今(13日)收盤價為69.5475元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲3.43%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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