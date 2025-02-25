search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class AHIMS-US的目標價調升至32元，幅度約14.29%

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)提出目標價估值：中位數由28元上修至32元，調升幅度14.29%。其中最高估值85元，最低估值21元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Hims & Hers Health Inc - Class A評價：積極樂觀7位、保持中立6位、保守悲觀2位。

Hims & Hers Health Inc - Class A今(25日)收盤價為51.31元。近5日股價下跌14.29%，標普指數下跌2.15%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股HIMS市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Hims & Hers Health Inc - Class A51.314.12%

延伸閱讀


Empty