鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class AHIMS-US的目標價調升至32元，幅度約14.29%
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)提出目標價估值：中位數由28元上修至32元，調升幅度14.29%。其中最高估值85元，最低估值21元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Hims & Hers Health Inc - Class A評價：積極樂觀7位、保持中立6位、保守悲觀2位。
Hims & Hers Health Inc - Class A今(25日)收盤價為51.31元。近5日股價下跌14.29%，標普指數下跌2.15%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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