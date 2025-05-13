〈台幣〉重貶1.39角至30.455元 主要亞幣升貶互見

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-13 17:50

‌



新台幣今 (13) 日盤中由升轉貶，終場收在 30.455 元，貶值 1.39 角，貶幅 0.46%，台北外匯經紀公司成交值擴大至 14.7 億美元，主要亞幣升貶互見。

新台幣今日最低來到 30.46 元，全日高低價差 2.05 角，買匯力道轉強，終場收在 30.455 元，貶值 1.39 角。

‌



觀察主要亞幣，升貶互見，除了新台幣貶值，韓元也重挫超過 0.6%，不過，泰銖則升值超過 0.7%，日元升近 0.4%，美元指數跌近 0.3%，星元和人民幣則處在平盤附近。

統一投顧指出，美中貿易談判重見曙光，雙方大幅互降關稅，令全球經濟得到喘息空間，再加上台北國際電腦展 Computex 即將登場、台股技術面和籌碼面正向看待，台股收復關稅缺口並挑戰季線反壓在即。

不過，美中貿易戰暫時停火，並不代表美國對台關稅政策改變，仍須留意美後續態度。