全球「強台幣」餘波盪漾 弱美元將成主旋律

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 14:38

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5 月 8 日，紐約外匯市場再掀波瀾，日元兌美元匯率下跌至約 1 美元兌 146.10 日元，創下一個月以來的新低，反映出市場對全球貿易政策與貨幣走勢的不確定性升高。儘管美國與英國達成貿易協定，市場對高關稅政策的疑慮暫時緩解，但投資者的焦點迅速轉向「台幣衝擊」所帶來的潛在系統性風險。

美國總統川普宣布與英國簽署新的貿易協定後高調呼籲大眾「現在就去買股票吧」，希望藉由樂觀氛圍帶動投資情緒。該協議涉及的項目包含鋼鐵與鋁製品等過去被視為難以協商的產品，使市場情緒出現明顯反彈。美元也隨之獲得支撐，美元指數時隔一個月回升至接近 100 水準。

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根據彭博報導，5 月 2 日與 5 月 5 日兩個交易日內，台幣對美元飆升約 10%，其中 5 月 5 日單日漲幅更創下 37 年來最高紀錄。

這一突如其來的貨幣波動也引發全球資本市場的連鎖反應。許多未對美元進行匯率避險的海外投資人被迫出售美國資產或急速進行對沖操作，進一步導致美元走弱。

來自紐約一家宏觀對沖基金的首席投資官指出：「沒有避險的投資者正在急著減碼或重新配置資產，這已經成為市場的普遍現象。」

高盛策略師 Isabella Rosenberg 表示：「過去十年，在美國經濟與報酬穩健的吸引下，亞洲與新興市場對美國資產的配置大幅增加，許多投資甚至未進行匯率避險。但近期美元走勢的不穩與政策變數，正改變這一投資結構。」

市場分析師警告：「當市場遭遇政策變數與貨幣波動夾擊時，缺乏避險的投資配置將成為最脆弱的環節。」

Rosenberg 也強調，隨著市場對美國不穩定貿易政策的戒心加劇，「資金外流至其他市場可能成為 2025 年美元走弱的主要驅動力。」