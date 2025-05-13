全球「強台幣」餘波盪漾 弱美元將成主旋律
鉅亨網新聞中心 2025-05-13 14:38
5 月 8 日，紐約外匯市場再掀波瀾，日元兌美元匯率下跌至約 1 美元兌 146.10 日元，創下一個月以來的新低，反映出市場對全球貿易政策與貨幣走勢的不確定性升高。儘管美國與英國達成貿易協定，市場對高關稅政策的疑慮暫時緩解，但投資者的焦點迅速轉向「台幣衝擊」所帶來的潛在系統性風險。
美國總統川普宣布與英國簽署新的貿易協定後高調呼籲大眾「現在就去買股票吧」，希望藉由樂觀氛圍帶動投資情緒。該協議涉及的項目包含鋼鐵與鋁製品等過去被視為難以協商的產品，使市場情緒出現明顯反彈。美元也隨之獲得支撐，美元指數時隔一個月回升至接近 100 水準。
不過，儘管貿易協議有助於短期內穩定市場，投資人對資金是否會大規模回流美國持保留態度，主要原因來自近日台幣的大幅升值。
根據彭博報導，5 月 2 日與 5 月 5 日兩個交易日內，台幣對美元飆升約 10%，其中 5 月 5 日單日漲幅更創下 37 年來最高紀錄。
此現象起因於市場盛傳，台灣在美國關稅談判中已默許貨幣升值，以換取貿易談判上的妥協空間。為了趕在美方調整關稅前出口，台灣出口量激增，推動了市場大量買進新台幣，加劇其升值壓力。
這一突如其來的貨幣波動也引發全球資本市場的連鎖反應。許多未對美元進行匯率避險的海外投資人被迫出售美國資產或急速進行對沖操作，進一步導致美元走弱。
來自紐約一家宏觀對沖基金的首席投資官指出：「沒有避險的投資者正在急著減碼或重新配置資產，這已經成為市場的普遍現象。」
高盛策略師 Isabella Rosenberg 表示：「過去十年，在美國經濟與報酬穩健的吸引下，亞洲與新興市場對美國資產的配置大幅增加，許多投資甚至未進行匯率避險。但近期美元走勢的不穩與政策變數，正改變這一投資結構。」
尤其台灣壽險機構等大型投資者，為防範美元貶值與新台幣升值所帶來的損失，已開始大舉展開避險操作，這一動作本身反過來也加劇了美元疲弱與新台幣強勢。
專家普遍認為，此次「台幣衝擊」已不僅限於區域性問題，而是突顯出全球對美元資產高度集中及匯率風險管理不足的結構性隱憂。
市場分析師警告：「當市場遭遇政策變數與貨幣波動夾擊時，缺乏避險的投資配置將成為最脆弱的環節。」
Rosenberg 也強調，隨著市場對美國不穩定貿易政策的戒心加劇，「資金外流至其他市場可能成為 2025 年美元走弱的主要驅動力。」
在全球金融市場愈加依賴流動性與政策信號的今天，日元貶值與台幣升值這類匯率劇變事件，無疑為投資者敲響警鐘。後續美中、台美間的貨幣政策與貿易協商走向，將成為牽動全球資產價格的關鍵變數。
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