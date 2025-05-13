中國本土AI大模型「五強格局」成形：阿里、字節、DeepSeek競逐多模態與智慧代理技術

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 16:50

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自 DeepSeek 橫空出世以來，中國 AI 產業版圖產生顯著變化。這不僅打破了過去中美大型語言模型主導的格局，也讓本土大型語言模型市場進入重新洗牌的階段。

如今，包括字節跳動、阿里巴巴 (09988-HK) 、階躍星辰、智譜 AI 與 DeepSeek 等五家企業逐漸穩定成形，被外界視為中國 AI 領域的「五強格局」，產業正加速走向技術深化與應用落地的整合期。

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在這場競爭中，「資金實力」與「技術人才」成為企業得以站穩腳步的兩大關鍵：

字節跳動、阿里巴巴、DeepSeek 擁有雄厚資金，能夠支撐大模型長期訓練與部署。

智譜 AI、階躍星辰 則透過清華背景與資本扶持崛起，快速站穩高端技術路線。

同時，這些企業擁有技術領軍人物與強大的研究團隊，是競爭中的「稀缺資產」。

接下來的競爭關鍵，不再只是模型能力，而是誰能率先突破「多模態整合」、「開源影響力」、「智慧代理」、「商業落地速度」等核心指標。

阿里巴巴：穩坐全球開源生態核心

阿里巴巴持續鞏固其「開源技術領導者」定位，成為全球第三大 AI 開源模型貢獻者。

阿里巴巴自研的千問（Qwen）與萬相（Wan）模型涵蓋文字、語音、影像等多模態領域，自 2023 年以來已累計開源超過 200 款模型。

Qwen 在全球的下載次數超過 3 億次，衍生模型數量突破 10 萬個，熱度甚至超越 Meta(META-US) 的 Llama，成為開源社群中的熱門選擇。

阿里巴巴也宣布，未來三年將投入 3,800 億元人民幣強化雲端與 AI 基礎建設，金額總和超過過去十年的累計。

這筆資金將進一步推動其 AI 產業佈局，鞏固其在技術與應用雙軌道上的影響力。

字節跳動：打造橫跨應用場景的 AI 平台

字節跳動則展現「AI 全能型企業」的架構，模型應用橫跨文字生成、語音識別、圖像處理與影片製作。

旗下 AI 工具如豆包（Doubao）月活用戶突破 1 億，開發者工具 Trae 與影片生成平台「即夢」已在內容創作與影視行業中實現商業應用。

結合旗下平台如今日頭條、抖音與飛書，字節跳動成功打造出以大模型為基礎的內容與辦公協同整合生態系，堪稱中國 AI 產業最具整體推進能力的企業之一。

階躍星辰：技術導向，聚焦多模態發展

總部設於上海的階躍星辰，雖較低調但技術實力備受關注。該公司 2024 年完成 B 輪融資，金額高達數億美元，旗下推出的 22 款自研基座模型中，有 16 款支援多模態功能，涵蓋語音、圖像、影音與音樂。

其代表作 Step-1o Vision 在多項國內外模型評測中名列前茅，被視為多模態應用的重要突破。

階躍星辰認為，多模態模型是邁向通用人工智慧（AGI）的必經之路，並正在攻克「下一幀預測」等高難度任務，致力於建構能模擬物理世界與人機互動的智慧系統。

此外，階躍星辰也積極與吉利、OPPO、TCL 等品牌合作，加速 AI 在智慧裝置與機器人領域的應用落地。

智譜 AI：技術與智慧代理雙主軸推進

智譜 AI 是中國首家啟動 IPO 的大模型新創公司，深耕於全棧式 AI 技術開發。

其 GLM 系列模型性能已接近 GPT-4，最新推出的 GLM-4-Plus 與沉思模型 GLM-Z1 進一步探索 AGI 可能性。

特別是在 AI 代理領域，智譜提出「Phone Use」概念，並推出 L3 級智慧代理系統 AutoGLM 沉思，結合研究與實操應用，被視為下一代智慧代理的先行者。

DeepSeek：技術突破推動產業再洗牌

最後，DeepSeek 可說是近年來最具「黑馬」氣質的玩家，短時間內快速崛起，打破過去由中美企業主導的大模型格局。

該公司憑藉在推理能力、資料處理與產業整合上的技術突破，不僅成為社群與市場熱議焦點，也重塑了中國 AI 發展的競爭結構。